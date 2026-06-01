'GOALS' y 'eFootball Kick-Off!' llegan listos para disputar sus primeros minutos

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. Esta semana revisamos los videojuegos que llegarán del 1 al 5 de junio a PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y Switch 2, en una lista que reúne juegos independientes, remasterizaciones, remakes y varias propuestas futboleras.

‘Final Fantasy VII Rebirth’ se sitúa entre los grandes atractivos del listado gracias a su estreno en Xbox Series y Switch 2 tras su paso por PS5 y PC. También habrá espacio para el fútbol, a través de ‘eFootball Kick-Off!’ en Switch 2 y ‘GOALS’ en PC, PS5 y Xbox Series, dos juegos que se publican a pocos días del inicio del Mundial 2026.

La lista se completa con lanzamientos como ‘Gothic Remake’, que recupera el clásico de rol de 2001 mediante una reconstrucción completa, o ‘House Flipper Remastered Collection’, que reúne y actualiza la experiencia de renovación doméstica que convirtió a la serie en un éxito de simulación. Junto a ellos no faltan producciones de terror, gestión, puzles y supervivencia. A continuación, puedes consultar todos los juegos, junto a sus plataformas y fechas.

Lunes 1 de junio de 2026

-‘Arcane Merchant’ (PC)

-‘BrokenLore: FOLLOW’ (PC, PS5, Xbox Series)

-‘Freefall ’95’ (PC)

-‘Underchoice’ (PC)

-‘Tattoo Removal Simulator’ (PC)

-‘Starforged Legacy’ (PC)

Martes 2 de junio de 2026:

-‘Fatekeeper’ (PC)

-‘Battleship Command’ (PC)

-‘Hobby Horse’ (PC)

Miércoles 3 de junio de 2026:

-‘Blood West: Scavengers’ (PC, PS5, Xbox Series)

-‘Prohibeast’ (PC)

-‘eFootball Kick-Off!’ (Switch 2)

-‘eFootball Kick-Off!’ (Switch 2)

Aprovechando los días previos al Mundial 2026, Konami apuesta por ‘eFootball Kick-Off!’, una experiencia que propone partidos rápidos y opciones multijugador accesibles para Switch 2. El título supone la primera llegada de la etapa ‘eFootball’ a una consola de Nintendo tras el cambio de nombre de la antigua serie ‘Pro Evolution Soccer’. A diferencia del ‘eFootball’ gratuito disponible en otros sistemas, esta versión se presenta como un lanzamiento específico para la nueva consola en formato digital que incluye clubes y selecciones, varios modos de juego locales y en línea, partidos 6 contra 6 y controles simplificados.

'eFootball Kick-Off!' – Tráiler

'Final Fantasy VII Rebirth' (Xbox Series, Switch 2, Xbox PC)

‘Final Fantasy VII Rebirth’ es la segunda entrega del proyecto remake de ‘Final Fantasy VII’, planteado por Square Enix como una trilogía a partir del clásico publicado en 1997. La publicación de esta semana no corresponde a una nueva aventura, sino a su llegada a Nintendo Switch 2 y al entorno Xbox, tanto en Xbox Series X|S como mediante la tienda de Microsoft para ordenador. El juego se estrenó primero en PS5 y después llegó a PC, por lo que esta nueva salida amplía su disponibilidad en consolas y servicios. La historia continúa tras los hechos de ‘Final Fantasy VII Remake’ y sigue a Cloud, Tifa, Barret, Aerith y Red XIII después de abandonar Midgar, ya dentro de una aventura de mayor escala que avanza en la persecución de Sefirot.

'Final Fantasy VII Rebirth' – Nintendo Switch 2

Jueves 4 de junio de 2026:

-‘The 7th Guest Remake’ (PC, PS5, Xbox Series)

-‘CALX’ (PC)

-‘House Flipper Remastered Collection’ (PC, PS5, Xbox Series)

-‘Modern Warships’ (PC)

-‘Medic: Pacific War’ (PC)

-‘Alruna: End of History’ (PC)

-‘Swan Song’ (PC)

-‘River City Saga: Journey to the West’ (PC, PS5, Switch)

-‘Tour de France 2026’ (PC, PS5, Xbox Series)

-‘Pro Cycling Manager 26’ (PC)

-‘Tetris The Grand Master 4: Absolute Eye’ (Switch)

-‘Police Simulator: Patrol Officers’ (Switch 2)

-‘Chicken Coop Invaders’ (PC)

‘Snacktorio’ (PC)

‘GOALS’ (PC, Xbox Series, PS5)

‘GOALS’ es un juego de fútbol desarrollado y editado por GOALS AB, que combina partidos rápidos, competición online y un modelo gratuito. El título ofrece una alternativa al fútbol de licencias tradicionales, ya que no utiliza jugadores reales y crea futbolistas únicos para cada club. También incorpora controles directos, juego cruzado entre PC y consolas, progresión compartida y varios modos de juego. En su estreno incluye partidos 1 contra 1 y Solo contra IA, mientras que los modos 2 contra 2 y 5 contra 5 llegarán después.

'Goals' - Reveal Trailer

Viernes 5 de junio de 2026:

‘Gothic Remake’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Gothic 1 Remake’, desarrollado por Alkimia Interactive y editado por THQ Nordic, recupera el clásico de 2001 creado por Piranha Bytes mediante una reconstrucción completa. Esta nueva versión conserva la base del juego original, pero reconstruye el mundo, las misiones y el combate. La Colonia presenta ahora un entorno más detallado, habitantes que siguen rutinas propias, nuevas reacciones ante el jugador y recorridos ampliados. El objetivo es acercar ‘Gothic’ al público actual sin perder el tono áspero ni la sensación de dificultad que dieron carácter al juego de Piranha Bytes.

'Gothic 1 Remake' – Tráiler

-‘Witch’s Apocalyptic Journey’ (PC)

-‘Airport Security Sucks!’ (PC)

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Balón, fantasía y un clásico exigente

La primera semana de junio tiene al fútbol digital como gran reclamo gracias a ‘eFootball Kick-Off!’ y ‘GOALS’, dos lanzamientos que aprovechan el ambiente previo al Mundial 2026 para llevar el deporte a Switch 2, PC, PS5 y Xbox Series. Al lado de estas propuestas aparece ‘Final Fantasy VII Rebirth’, que amplía su disponibilidad en Xbox Series y Switch 2, además de ‘Gothic Remake’, una reconstrucción completa del clásico de rol de 2001. En conjunto, junio comienza a desperezarse entre porterías, mundos fantásticos y clásicos recuperados.