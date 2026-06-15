Cuatro juegos de fútbol gratis para disfrutar de la Copa del Mundo en consolas, PC y móviles

¿Te ha entrado la fiebre del Mundial de Fútbol de 2026 y te apetece jugar a un videojuego de fútbol 5 sin gastar ni un céntimo? Pues has llegado al sitio correcto en el momento adecuado, porque ahora mismo hay varias opciones gratuitas para aquellos que buscan fútbol a todas horas, partidos sin fin, competición online y gestión de clubes desde consolas, móviles y ordenadores.

eFootball

El primer juego de fútbol gratuito de la lista ya es un veterano para los aficionados al género. Hablamos de ‘eFootball’, el sucesor del histórico ‘Pro Evolution Soccer’ de Konami, que permite crear un equipo propio en Dream Team y participar en retos contra la IA, eventos temporales y partidos multijugador online frente a rivales de todo el mundo.

A diferencia de otros títulos deportivos, ‘eFootball’ no estrena una entrega nueva cada año, sino que se mantiene en marcha mediante temporadas, contenidos actualizados y cambios periódicos. Puede descargarse gratis y se mantiene como la opción más recomendable, siempre que busques fútbol tradicional sin pasar por caja.

GOALS

‘GOALS’ es una especie de nueva alternativa dentro del fútbol free-to-play, que se aleja del modelo basado en licencias oficiales y plantillas reales para construir su propio campeonato, con futbolistas generados por el sistema que evolucionan, alcanzan su mejor nivel y terminan retirándose, de modo que cada equipo cambia con el paso de las temporadas.

Su propuesta permite acceder a partidos online con juego cruzado y una estructura diseñada para la competición, con controles de respuesta rápida, físicas propias y actualizaciones periódicas. En lugar de venderse como una réplica del fútbol televisado, ‘GOALS’ ofrece una experiencia única para aquellos que se decantan por algo distinto durante el Mundial.

UFL

‘UFL’ es otra alternativa gratuita para jugar al fútbol virtual durante el Mundial. El título de Strikerz Inc. ha ido ganando contenido desde su estreno, con modos como Playoff, Showdown y Squad League, una estructura de temporadas y sistema de plantilla que recuerda al modelo de Ultimate Team, aunque con una progresión algo más rápida y menos enrevesada.

Su parte online es uno de sus mejores argumentos, con partidos que responden bien y tiempos de espera razonables, mientras que el juego ofensivo, los regates sencillos y el ritmo en ataque dejan buenas sensaciones. Aun así, todavía arrastra aspectos por pulir, sobre todo en animaciones, colisiones, defensa, economía interna y variedad a largo plazo. Puede descargarse gratis y funciona como una opción interesante para jugar al fútbol durante el Mundial, siempre que se entienda como un proyecto free-to-play en evolución y no como un sustituto completo de los grandes del género.

SEGA Football Club Champions

‘SEGA Football Club Champions’ cambia el balón en los pies por el trabajo de banquillo, despacho y mercado. El título gratuito de SEGA te invita a dirigir un club desde dentro, crear una entidad desde cero o tomar las riendas de un equipo ya existente, supervisando fichajes, ojeadores, entrenamientos, alineaciones y tácticas antes de comprobar el resultado sobre el terreno de juego.

Cuenta con licencia FIFPRO, J.League, K League y Manchester City, además de más de 5.000 futbolistas reales y una base heredada de ‘Football Manager’. También incluye modo Carrera y Dream Team, con eventos competitivos frente a otros entrenadores en línea.

Una opción extra para EA Sports FC 26

Si ya tienes ‘EA Sports FC 26’, también puedes aprovechar su actualización mundialista sin pagar nada más. EA la ofrece sin coste adicional para los jugadores del título y añade un modo de torneo internacional con 48 selecciones nacionales, estadios auténticos y contenido pensado para acompañar el Mundial de 2026.

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No es un juego gratis independiente, como las cuatro opciones anteriores, pero con todo, es una buena alternativa entre aquellos que ya tengan el título de EA Sports instalado y quieran disputar partidos con sabor mundialista durante estas semanas.