¿Podrá tu PC mover Halo: Campaign Evolved? Reunimos los requisitos completos y sus opciones

Nos acercamos al lanzamiento de ‘Halo: Campaign Evolved’, el remake actualizado de la legendaria primera entrega de la serie de disparos de Xbox. Por tanto, no es de extrañar que la ficha de Steam ya tenga expuestos los requisitos para PC, que nos permite comprobar qué equipo hará falta para jugarlo en distintas resoluciones.

El regreso de la primera campaña de Halo

Como bien recordarás, ‘Halo: Campaign Evolved’ es el remake de la campaña de ‘Halo: Combat Evolved’, el primer juego de la serie, lanzado en 2001 para Xbox y posteriormente para PC, que regresará el 28 de julio de 2026 para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de su lanzamiento. El proyecto corre a cargo de Halo Studios, que también ha anunciado una serie de cambios en la jugabilidad para optimizar la experiencia de juego sin alterar la fórmula de la serie.

Halo. / Cedida

Como su nombre indica, incluirá un remake de la campaña, jugable tanto en solitario como en cooperativo, pero no incluye modos multijugador competitivos, aunque sí tendrá soporte cooperativo online, juego cruzado y progresión compartida entre consola y PC.

También a PlayStation

El juego se lanzará en Windows PC, Xbox Series y PS5, además de estar disponible en Game Pass. Por tanto, la franquicia se prepara para debutar en el entorno de Sony, y quién sabe, quizá haya espacio para más remakes para PS5 en el futuro, de entregas tan importantes como ‘Halo 2’ o ‘Halo: The Master Chief Collection’. Mientras tanto, los desarrolladores han revelado los requisitos oficiales del sistema.

Requisitos mínimos y configuraciones para PC:

Mínimo - (1080p a 60 FPS):

Sistema operativo: Windows 10 22H2 (64 bits) / Windows 11

Procesador: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-10700K

Memoria: 16 GB de RAM

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580

VRAM: 8 GB

Almacenamiento: 100 GB de espacio disponible (se requiere SSD)

Notas adicionales: Se recomienda ReBAR

Halo. / Cedida

Medio - (1440p a 60 FPS):

Sistema operativo: Windows 10 22H2 (64 bits) / Windows 11

Procesador: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i5-12600K

Memoria: 16 GB de RAM

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 7600 XT

VRAM: 8 GB

Almacenamiento: 100 GB de espacio disponible (se requiere SSD)

Notas adicionales: Se recomienda ReBAR

Alta - (4K a 60 FPS):

Sistema operativo: Windows 10 22H2 (64 bits) / Windows 11

Procesador: AMD Ryzen 7 7700 / Intel Core i7-12700K

Memoria: 32 GB de RAM

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti / AMD Radeon RX 9070

VRAM: 12 GB

Almacenamiento: 100 GB de espacio disponible (se requiere SSD)

Notas adicionales: Se recomienda ReBAR

Halo. / Cedida

Ultra - (4K a 60 FPS):

Sistema operativo: Windows 10 22H2 (64 bits) / Windows 11

Procesador: AMD Ryzen 9 7900X / Intel Core i9-13900K

Memoria: 32 GB de RAM

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 4080

VRAM: 16 GB

Almacenamiento: 100 GB de espacio disponible (se requiere SSD)

Notas adicionales: Se recomienda ReBAR

Halo: Campaign Evolved - New Missions Trailer

Tecnologías para la versión de PC

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Los desarrolladores también confirman que la versión para PC de ‘Halo: Campaign Evolved’ contará con una tasa de fotogramas desbloqueada, compatibilidad con Nvidia Reflex y tecnologías de escalado como DLSS, FSR, XeSS y TSR. En resumen, la versión de PC apunta a ofrecer una experiencia especialmente cuidada para jugadores con equipos de gama media y alta, siempre que cumplan con los requisitos indicados.