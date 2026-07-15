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¿Puede tu PC ejecutar Onimusha: Way of the Sword? Compruébalo con una prueba de rendimiento
Capcom publica un benchmark oficial que calcula el rendimiento del juego y asigna una valoración según los resultados obtenidos
Carlos de Ayala – Elsotanoperdido
‘Onimusha: Way of the Sword’ llegará el 4 de septiembre, pero los jugadores de PC ya pueden medir cómo responderá su equipo antes de comprar la entrega, porque Capcom ha publicado un benchmark gratuito que reproduce varias escenas del juego, registra la velocidad de fotogramas y concede una puntuación final. La herramienta se puede descargar tanto en Steam como en Epic Games Store.
Con datos reales
Las tablas de requisitos mínimos y recomendados ofrecen una primera referencia sobre el hardware necesario, aunque no siempre permiten asegurar cómo responderá una configuración concreta, ya que el modelo de procesador, tarjeta gráfica, memoria, controladores e incluso las opciones, pueden ofrecer resultados dispares. En este sentido, el benchmark permite realizar una prueba directa en el ordenador que proporciona una valoración general. De todos modos, Capcom advierte de que los resultados son orientativos y no garantizan idéntico rendimiento en la versión definitiva.
Cómo descargar gratis el benchmark de Onimusha: Way of the Sword
El procedimiento en Steam es sencillo, ya que basta con entrar en la página de ‘Onimusha: Way of the Sword’, donde también se encuentra la demo gratuita. Debajo de esta última figura el apartado “鬼武者 Way of the Sword Benchmark”. En ese punto hay que pulsar el botón “Solicitar acceso” y Steam enviará una notificación cuando la prueba esté disponible para esa cuenta. Una vez concedido, bastará con seleccionar “Jugar ahora” para iniciar la instalación. El programa también cuenta con una ficha en Epic Games Store, desde la que puede añadirse y descargarse de manera similar.
Tras la instalación, el programa se ejecuta del mismo modo que cualquier juego. Antes de iniciar la prueba se pueden modificar la resolución, calidad gráfica, trazado de rayos, sistema de escalado y la interpolación de fotogramas. Durante la reproducción se muestran la velocidad de fotogramas, además de un gráfico del rendimiento y al terminar, ofrece una puntuación y presenta el informe final. Capcom propone la siguiente escala para interpretar los resultados:
25.000 puntos o más: Excelente
De 20.000 a 24.999 puntos: Bueno
De 11.000 a 19.999 puntos: Jugable
De 7.000 a 10.999 puntos: Se recomienda cambiar la configuración
De 5.000 a 6.999 puntos: Es necesario cambiar la configuración
De 0 a 4.999 puntos: Rendimiento insuficiente
Información incluida
El resultado muestra los FPS medios, el 1% más bajo, configuración gráfica elegida y las principales características del ordenador. También indica si se han empleado el trazado de rayos, el escalado de resolución o la interpolación de fotogramas. Estos datos permiten comparar varias configuraciones y comprobar cuánto cambia el rendimiento al reducir determinadas opciones.
Onimusha: Way of the Sword - Tráiler presentación
En el apartado de incidencia, Capcom recuerda que el benchmark puede no iniciarse en ordenadores que presenten determinadas combinaciones de hardware y programas. También insiste en que la puntuación sirve como referencia y no asegura que la versión final funcione exactamente del mismo modo. ‘Onimusha: Way of the Sword’ llegará finalmente el 4 de septiembre, tres semanas antes de la fecha prevista inicialmente, fijada para el 25 del mismo mes.
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