GTA 6 contará con policías más difíciles de engañar y escapar exigirá mucho más que perderlos de vista

La policía forma parte de ‘Grand Theft Auto’ prácticamente desde sus comienzos, pero la manera en que persigue al jugador ha cambiado mucho con el paso de los años. Las primeras entregas reaccionaban ante los delitos enviando patrullas progresivamente más contundentes, ‘GTA III’ trasladó esas persecuciones al 3D, ‘Vice City’ incorporó helicópteros, bandas de clavos y unidades especiales, ‘San Andreas’ llegó a sacar al ejército a la calle, ‘GTA IV’ permitió que los civiles denunciasen delitos por teléfono y ‘GTA V’ desarrolló las persecuciones por carretera con maniobras y patrullas capaces de bloquear el paso al jugador.

Agentes con memoria

Sin embargo, durante años todas las entregas han compartido una debilidad, la policía podía movilizar a media ciudad tras el jugador y olvidarse de él apenas unos segundos después de perderlo de vista. Bastaba con esconderse tras un edificio, aguantar allí el tiempo necesario y, salvo excepciones, el problema desaparecía, pero la desarrolladora quiere terminar con esa peculiar amnesia en ‘GTA 6’. Rob Nelson, codirector de Rockstar North, explica que los agentes conservarán información sobre Jason y Lucía durante más tiempo, así que despistar a las patrullas ya no significa que todo haya terminado.

GTA 6. / Cedida

La policía conservará información

Buena parte de este funcionamiento depende de “Heat”, un nuevo sistema que recoge la información que la policía conserva sobre Jason y Lucía después de cometer un delito. Ahora, debajo de las estrellas podrán verse cuatro pequeños iconos relacionados con información que los agentes han conseguido reunir.

Rostro: La policía conoce la cara de Jason o Lucía.

Ropa: Los agentes recuerdan las prendas utilizadas durante el delito.

Vehículo: El coche empleado durante la huida ha sido identificado.

Jason y Lucía: La policía sabe que ambos estaban actuando en solitario o en pareja.

Con esos datos en manos de la autoridad realizar la huida será bastante más complicado, porque despistar a las patrullas servirá de poco si el coche utilizado ya está identificado y seguir conduciéndolo te puede delatar. Separar a Jason y Lucía durante estas fases también podría limitar los datos que manejan los agentes como se demuestra en una de las secuencias incluidas en ‘Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida’, que permite ver este sistema en funcionamiento. Después de perder el contacto directo con la policía, Jason y Lucía abandonan el coche utilizado durante la fuga y continúan en una furgoneta distinta, por eso, cuando una patrulla pasa junto a ellos poco después, los agentes no reaccionan al no reconocer el nuevo vehículo.

Además, la intervención policial no comienza automáticamente después de cometerse cualquier delito, ya que alguien debe presenciarlo y avisar o tiene que activarse una alarma, por tanto, evitar testigos también puede variar considerablemente los segundos posteriores a un robo o cualquier acción ilegal.

El minimapa ofrecerá menos información

Rockstar también quiere modificar la posibilidad de guiarse casi exclusivamente por el minimapa para evitar a las patrullas, una mecánica recurrente entre los jugadores de ‘GTA V’. En la nueva entrega, los policías dejarán de figurar permanentemente en ese pequeño mapa durante las persecuciones, por tanto, mirar la esquina inferior de la pantalla ya no bastará para saber por dónde escapar o dónde se encuentran los agentes.

Para conocer temporalmente su posición habrá que recurrir a “Focus”, una característica capaz de detectar a los policías de las inmediaciones. Por tanto, el jugador seguirá disponiendo de ayuda para conocer la posición, pero tendrá que activarla cuando la necesite en lugar de recibir constantemente esa información en pantalla. Nelson resume el conjunto de cambios asegurando que “puede ser más difícil, pero es divertido”, precisamente porque obliga a elaborar un poco más el plan de huida. Este planteamiento de diseño también hará que abandonar el coche pueda ser más útil que seguir acelerando. Nelson explica que, a partir de tres estrellas y especialmente en zonas urbanas, escapar en vehículo puede resultar complicado salvo que el jugador disponga de un deportivo rápido o una moto, por eso continuar a pie puede convertirse en una alternativa más útil para despistar a los agentes.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look

Regresan las seis estrellas

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‘GTA 6’ recuperará además un máximo de seis estrellas, frente a las cinco utilizadas en ‘GTA V’. La sexta no estaba presente en la quinta entrega numerada, aunque sí formaba parte de títulos como ‘San Andreas’ y ‘GTA IV’, por tanto, su regreso recupera un nivel de intensidad que llevaba fuera de la serie desde 2008. Con todo esto, Rockstar pretende convertir así esos minutos posteriores al delito en una fase activa, donde desaparecer de la vista de los agentes será apenas parte de la solución de huida. ‘Grand Theft Auto VI’ se publicará el próximo 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series.