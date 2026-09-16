Xbox Game Pass rompe la baraja con hasta 14 juegos, entre ellos Gears of War: E-Day y muchos más

Xbox ha revelado la lista de juegos que se añadirán a Xbox Game Pass durante la segunda mitad de septiembre y principios de octubre. La tanda reúne 14 producciones de los distintos niveles de suscripción Ultimate, Premium y PC Game Pass.

Entre las novedades más interesantes encontramos ‘Gears of War: E-Day’, que estará disponible desde el 6 de octubre para los suscriptores de Ultimate y PC Game Pass. El modelo Premium recibe ‘Marvel Cosmic Invasion’, ‘Planet of Lana II’, ‘Ninja Gaiden 4’ y ‘Call of Duty: Black Ops 6’, además de otros títulos que ya estaban disponibles en los niveles superiores. Microsoft también ha confirmado los juegos que abandonarán el servicio a finales de septiembre, entre ellos ‘Sifu’ y ‘Atomfall’.

Los juegos que llegarán al Xbox Game Pass. / Agencias

Ya disponible

‘RuneScape: Dragonwilds’ (nube, Xbox Series y PC) – 15 de septiembre

Ultimate, Premium y PC Game Pass

‘Dune: Awakening’ (nube, Xbox Series, portátil y PC) – 22 de septiembre

‘Mad King Redemption’ (nube, Xbox Series, portátil y PC) – 23 de septiembre

Ultimate y PC Game Pass

‘Kernel Hearts’ (nube, Xbox Series y PC) – 17 de septiembre - Día uno

‘Well Dweller’ (nube, consola, portátil y PC) – 22 de septiembre - Día uno

‘Minecraft Dungeons II’ (nube, consola, portátil y PC) – 29 de septiembre - Día uno

‘Gears of War: E-Day’ (Xbox Series, portátil, PC y nube) – 6 de octubre - Día uno

Tráiler de la historia de Gears of War: E-Day.

También llegan a Premium

‘Marvel Cosmic Invasion’ (nube, Xbox Series, portátil y PC) – 16 de septiembre

‘Planet of Lana II’ (nube, Xbox Series, portátil y PC) – 16 de septiembre

‘Routine’ (nube, consola, portátil y PC) – 16 de septiembre

‘Ultimate Sheep Raccoon’ (nube, consola y PC) – 16 de septiembre

‘Ninja Gaiden 4’ (nube, Xbox Series, portátil y PC) – 17 de septiembre

‘Call of Duty: Black Ops 6’ (nube, consola, portátil y PC) – 25 de septiembre

‘Keeper’ (nube, Xbox Series y PC) – 2 de octubre

Game Pass Essential

‘Rematch’ (nube, Xbox Series y PC) – 25 de septiembre

En este caso no se trata de una incorporación completamente nueva al catálogo, pues ‘Rematch’ ya forma parte de Ultimate, Premium y PC Game Pass. A partir del 25 de septiembre también estará incluido en Essential.

Rematch - Launch Trailer

Dejarán Game Pass en septiembre

Lamentablemente, a pesar de la llegada de nuevos títulos, también se ha anunciado la lista de juegos que abandonarán Xbox Game Pass este mes. Consulta los títulos a continuación.

Salida el 30 de septiembre

‘Atomfall’ (nube, consola y PC)

‘Lara Croft and the Guardian of Light’ (nube, consola y PC)

‘Little Nightmares 2 Enhanced Edition’ (nube, consola y PC)

‘Little Rocket Lab’ (nube, consola y PC)

‘Sifu’ (nube, consola y PC)

‘SOPA Tale of the Stolen Potato’ (nube, consola y PC)

‘Sworn’ (nube, consola y PC)

‘Terminull Brigade’ (nube, consola y PC)

Las bajas del 30 de septiembre incluyen producciones tan interesantes como ‘Atomfall’ y ‘Sifu’, por suerte aún tenemos un par de semanas para terminarlos antes de que abandonen el servicio. Su retirada responde al funcionamiento propio de Game Pass, cuyo catálogo se renueva periódicamente conforme terminan acuerdos de distribución y entran nuevos títulos.