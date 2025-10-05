M.D.

Así ha sonado el Himno de la Comunitat Valenciana en su fiesta del Centenario

Miles de personas han acudido a la Plaza de la Virgen para asistir al acto conmemorativo del Himno de la Comunitat Valenciana. En una fiesta musical en la que se han combinado la música de banda, los "balls tradicionals" y los coros, un colectivo de músicos representantes de diferentes sociedades musicales ha interpretado las piezas que son motivo de aniversario este año, tanto del himno, cuyo estreno tuvo lugar en 1925, como del pasodoble València y l'Entrà de la Murta, en recuerdo de la que sonó en el acto de proclamación como Himno en aquel momento Regional.