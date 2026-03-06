Hi ha una part de les Falles que no fa soroll. Però sona | Cerveses Turia
Enguany, com a patrocinadors oficials de les Falles de València, hem volgut posar en valor tot l'esforç col·lectiu que fa possible la nostra gran festa. "Hi ha una part de les Falles que no fa soroll, però sona." parla de tot allò que no s'escolta entre el soroll de les Falles però que, tanmateix, és imprescindible perquè tot ocórrega: els artistes fallers que comencen mesos abans, els tallers que treballen en silenci, qui coordina, construeix, cus, pinta o pentina, entre tantes altres persones que s'esforcen any rere any. Enguany, els donem les gràcies.