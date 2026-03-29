Entrevista a Ángel Luna, Síndic de Greuges de la C. Valenciana

El defensor del pueblo valenciano sostiene que esta figura es un pilar en la arquitectura institucional de la autonomía y afirma que se va a «dejar la vida defendiendo la institución» el tiempo que le quede. No es mucho: finaliza mandato en diciembre, aunque es difícil un reemplazo rápido. El que fue portavoz del PSPV en las Corts ha presentado esta semana la memoria de 2025 y no calla sus críticas contra Vox (y el PP). Él se define hoy antes como independiente que socialdemócrata.