Ana Díez rompe los mitos de la medicina estética mientras prepara un fabuloso curry de cordero / Milar Comelsa TV

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Ana Díez rompe los mitos de la medicina estética mientras prepara un fabuloso curry de cordero

En este nuevo episodio de las cocinas de Rubén, recibimos a Ana Díez, doctora especializada en medicina estética, para hablar sin filtros sobre salud, belleza, prevención y los mitos que existen alrededor de este sector. Mientras preparamos un espectacular curry de cordero con verduras y arroz, descubrimos cómo ha evolucionado la medicina estética, la importancia de acudir a buenos profesionales y cómo pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia. Todo ello acompañado de la tecnología y el diseño de los electrodomésticos de Whirlpool, junto a Milar. Una conversación cercana, interesante y diferente que no te puedes perder.