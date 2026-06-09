Mª José Ortolá nos explica cómo gestionar el estrés y la ansiedad / Milar Comelsa TV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Mª José Ortolá nos explica cómo gestionar el estrés y la ansiedad

El estrés, la ansiedad, la gestión emocional y la salud mental son temas cada vez más presentes en nuestro día a día. Pero, ¿realmente sabemos cómo nos afectan? En este episodio, Rubén conversa con Mª José Ortolá, psicóloga, sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental, aprender a gestionar las emociones y encontrar el equilibrio en un mundo que cada vez va más deprisa. Una charla cercana, llena de reflexiones y consejos prácticos, mientras preparamos una deliciosa receta gracias a la tecnología y comodidad de los electrodomésticos Whirlpool. Porque cuidar de nuestra mente es tan importante como cuidar de nuestro cuerpo. Disfruta de esta conversación de la mano de Whirlpool y Milar.