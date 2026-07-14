Cocinamos con Fernando Aliño un tataki de atún y niguiris de salmón / Milar Comelsa TV

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Cocinamos con Fernando Aliño un tataki de atún y niguiris de salmón

¿Qué hay detrás de la organización de una gran boda o un evento inolvidable? En este nuevo episodio del Canal Cocina de Milar, recibimos a Fernando Aliño, propietario de Grupo El Alto y uno de los grandes referentes del catering en Valencia. Junto al chef Rubén Fenollar, comparte anécdotas, aprendizajes y la evolución de un sector donde la gastronomía, la organización y la experiencia del cliente van siempre de la mano. Mientras preparan un delicioso tataki de atún con soja y nigiris de salmón, hablamos de tradición familiar, innovación, grandes eventos como la America's Cup o la Fórmula 1, y de cómo han cambiado las bodas hacia celebraciones más naturales, cercanas y personalizadas. Además, la receta se elabora con la tecnología de Hisense, utilizando una placa de inducción HI6352BSCE con zona flexible que ofrece precisión, comodidad y un control total durante el cocinado. Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios del Canal Cocina de Milar, donde reunimos a grandes invitados, recetas espectaculares y la mejor tecnología para cocinar.