Unas risas, un grupo de amigas y un test de antígenos. La combinación perfecta que acaba convirtiéndose en el último video viral que triunfa en las redes y que sirve de ejemplo para demostrar la facilidad con la que Ómicron puede contagiarse y el peligro de quienes, sin saberlo, tienen covid y pueden contagiarlo entre sus amistades.

"Es que me he gastado el dinero para nada". Marta, graba el avance de la tira reactiva del test de antígenos que se acaba de hacer. El ambiente no puede ser más distendido... risas, dudas... y lo que parece ser un grupo de amigas asesorándola. Marta no lo tiene muy claro... "¿Cuál tiene que salir para ser positivo?" Pero ahí están sus amigas para ayudarla: "Marta... te tienen que salir las dos líneas para que sea positivo".... Tensión, risas, dudas, mucho emoticono y... de golpe la tragedia.

Empieza a apreciarse una línea roja junto a la T y otra junto a la C... Marta tiene covid o eso parece y sus amigas se ríen porque claro... "Marta te está quedando fatal la broma". La línea se vuelve cada vez más roja y se acaban las risas. Ya no hay dudas. Marta tiene carga viral, Marta tiene covid y Marta puede contagiar (si no lo ha hecho ya) a sus amigas. "Tiene covid, tía... tiene covid" es todo lo que se oye... junto al único consejo útil de todo el video "A ventilaaaaaaaaaaaar!!!!!"""