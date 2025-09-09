Una usuaria del metro de Nueva York ha captado un momento dantesco. Durante uno de los trayectos, una mujer no dudó en quitarse las durezas de los pies ante la mirada del resto. La desagradable escena no ha tardado en hacerse viral en redes sociales. En estos momentos, el vídeo cuenta con casi 2 millones de seguidores y más de 7.500 comentarios. Las redes se muestran atónitas ante esta acción, y los internautas han empezado a narrar otras actitudes que han presenciado por parte de diferentes usuarios del metro.