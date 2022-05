La carrera de Raquel Caurín está llena de éxitos, pero puede que esta tarde lo haya podido corroborar. La bailarina de Vilamarxant ha formado parte del equipo de Chanel Terrero, la representante de España en Eurovisión, que en cada una de sus intervenciones ha aparecido con sus bailarines como parte de un todo y no como complemento a su actuación: "Nos ha puesto nombre y apellidos, no es algo a lo que estemos habituados pero sí algo que nos merecemos", reconoce Caurín. "Le hemos dado visibilidad al baile, se ha visto que esto es una profesión y no un hobbie, aunque no todo el mundo lo entienda", explica la bailarina.