Levante-EMV / LevanteTV

La movilidad, el reto pendiente para impulsar la industria del Camp de Túria

La comarca del Camp de Túria está viviendo un momento de crecimiento muy importante. Es atractiva para la inversión y tiene un potencial industrial indiscutible gracias a su ubicación estratégica. No obstante, quedan retos por superar. Uno de los más importantes es la movilidad. En el marco de la reconstrucción, las empresas piden acometer las obras necesarias en los cauces. La falta de mano de obra, la digitalización o la simplificación de la burocracia también son cuestiones a tener en cuenta. Desafíos que necesitan una apuesta decidida por la colaboración público-privada.