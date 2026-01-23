Redacción Levante-EMV

Se incendia un vehículo de limpieza en Bétera

El municipio de Bétera vivió ayer un incidente. A primera hora de la mañana, un vehículo del servicio de limpieza se pegó fuego en la avenida Alameda Escultor Ramón Inglés por "causas que aún se desconocen", según afirman fuentes municipales. El suceso no causó ningún daño material ni personal, más allá del propio vehículo. "La actuación fue muy rápida porque la Policía Localse ubica cerca de esta avenida y los propios agentes dieron el aviso a Bomberos". Los Bomberos sofocaron el incendio antes de las 8.30 horas.