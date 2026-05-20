La depuradora Nàquera-Bonanza culmina su modernización tras años de reivindicaciones
La Generalitat Valenciana ha culminado las obras de adecuación y modernización de la depuradora Nàquera-Bonanza, una actuación estratégica que permitirá mejorar de forma sustancial el sistema de saneamiento y tratamiento de aguas residuales de los municipios de Nàquera y Serra. La intervención, impulsada por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), ha supuesto una inversión superior a los tres millones y permitirá concentrar todo el tratamiento de aguas en una única instalación “más moderna, eficiente y preparada para el futuro”.