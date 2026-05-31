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Jaime Ruix, uno de los alcaldes más jóvenes de España, asume el cargo a los 26 años en la Pobla de Vallbona

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Fernando Bustamante

Jaime Ruix, uno de los alcaldes más jóvenes de España, asume el cargo a los 26 años en la Pobla de Vallbona

Fernando Bustamante

La Pobla de Vallbona
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Con solo 26 años, Jaime Ruix se ha convertido en el nuevo alcalde de la Pobla de Vallbona, de los más jóvenes de España y de la Comunitat Valenciana. Cercano, activo en redes sociales y con un discurso centrado en la gestión municipal y la proximidad con los vecinos y vecinas, afronta esta nueva etapa con el objetivo de "dejar un pueblo mejor" y demostrar que la juventud no es un impedimento para asumir responsabilidades.

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