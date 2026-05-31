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Jaime Ruix, uno de los alcaldes más jóvenes de España, asume el cargo a los 26 años en la Pobla de Vallbona

Con solo 26 años, Jaime Ruix se ha convertido en el nuevo alcalde de la Pobla de Vallbona, de los más jóvenes de España y de la Comunitat Valenciana. Cercano, activo en redes sociales y con un discurso centrado en la gestión municipal y la proximidad con los vecinos y vecinas, afronta esta nueva etapa con el objetivo de "dejar un pueblo mejor" y demostrar que la juventud no es un impedimento para asumir responsabilidades.