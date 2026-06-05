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Finalizada la nueva mota en Riba-roja de Túria para proteger La Reva de inundaciones
La nueva mota construida por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el barranco del Poyo a su paso por Riba-roja de Túria ya está finalizada y permitirá aumentar la protección del área industrial y residencial de La Reva frente a posibles episodios de inundación. La infraestructura, ejecutada tras los daños causados por la dana de 2024, ha supuesto una inversión cercana a los 1,3 millones de euros y se extiende a lo largo de 1,35 kilómetros de cauce.