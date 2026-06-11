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El Ministerio de Transportes da por concluidas las obras de la A-3 y A-7 dañadas por la dana

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El Ministerio de Transportes da por concluidas las obras de la A-3 y A-7 dañadas por la dana

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado por finalizadas las obras de reparación de las infraestructuras afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 en el entorno de Riba-roja de Túria, en la provincia de Valencia. Los trabajos han permitido recuperar y reforzar tanto el talud de separación entre la autovía A-3 y la rambla del Poyo como las estructuras de paso de la A-3 y la A-7 sobre este barranco. La actuación ha supuesto una inversión de 19,5 millones. Más información

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