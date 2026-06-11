Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Ministerio de Transportes da por concluidas las obras de la A-3 y A-7 dañadas por la dana

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado por finalizadas las obras de reparación de las infraestructuras afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 en el entorno de Riba-roja de Túria, en la provincia de Valencia. Los trabajos han permitido recuperar y reforzar tanto el talud de separación entre la autovía A-3 y la rambla del Poyo como las estructuras de paso de la A-3 y la A-7 sobre este barranco. La actuación ha supuesto una inversión de 19,5 millones. Más información