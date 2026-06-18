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La Mancomunitat de Camp de Túria entra en la recta final de las obras de recuperación tras la dana con una inversión de 750.000 euros

La Mancomunitat Camp de Túria se encuentra ya en la fase final de ejecución de las actuaciones de recuperación impulsadas tras los daños ocasionados por la dana de 2024. El proyecto, coordinado por la entidad supramunicipal, ha permitido desarrollar diez actuaciones en seis municipios de la comarca gracias a una inversión de 750.000 euros.

Las intervenciones se enmarcan en el Programa de ayudas urgentes dirigidas a mancomunidades de municipios afectados por el temporal de viento y lluvias registrado en la Comunitat Valenciana, dentro de la Actuación de Cohesión entre Destinos de la Comunitat Valenciana. Más información