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Vacas emboladas en Llíria: ANPBA solicita la nulidad de la autorización porque "la norma solo contempla toros"

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Vacas emboladas en Llíria: ANPBA solicita la nulidad de la autorización porque "la norma solo contempla toros"

Redacción Levante-EMV

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La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha solicitado a la Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana la revisión de oficio y declaración de nulidad de una autorización condedida para la celebración de dos festejos de vacas emboladas en Llíria, tal y como también denunciaron en el caso de El Puig de Santa Maria en el pasado mes de mayo. Más información

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