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Llíria inicia los trámites para tener su propio Servicio Municipal de Arqueología

El Ayuntamiento de Llíria ha dado un paso para reforzar la protección y gestión de su patrimonio histórico tras aprobar en el pleno ordinario del 28 de mayo el inicio de los trámites para la creación del Servicio Municipal de Arqueología.

El acuerdo contempla solicitar a la Conselleria de Cultura el reconocimiento oficial de este servicios municipal e iniciar la búsqueda y habilitación de un espacio adecuado para el almacenamiento y depósito de materiales arqueológicos, requisito necesario para su futura puesta en marcha. Más información