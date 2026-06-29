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La Guardia Civil recupera más de 140 animales maltratados en una operación contra el robo y maltrato animal en Bétera

La Guardia Civilha detenido al responsable del robo de numerosos delitos de robo de animales tras la práctica de dos registros domiciliarios practicados en la localidad de Bétera.

La investigación se inició tras detectarse la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes que estaría generando una importante alarma social en la zona. Como resultado de las pesquisas realizadas, los agentes lograron identificar al principal responsable de la actividad ilícita.