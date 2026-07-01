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El TSJCV da la razón al Ayuntamiento de Casinos y avala las obras del Plan Edificant en el CEIP La Pau

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El TSJCV da la razón al Ayuntamiento de Casinos y avala las obras del Plan Edificant en el CEIP La Pau

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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado la razón al Ayuntamiento de Casinos al desestimar el recurso de lesividad presentado por la Generalitat Valenciana contra la delegación de competencias del Plan Edificant para ejecutar las obras de mejora en el CEIP La Pau. Más información

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