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Una familia denuncia trabajos de exhumación de decenas de tumbas en el cementerio musulmán de Riba-roja de Túria

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Laura Florentino

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Una familia denuncia trabajos de exhumación de decenas de tumbas en el cementerio musulmán de Riba-roja de Túria

Laura Florentino

Riba-roja de Túria
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Una familia de Alicante denuncia que los restos de su marido y padre, enterrado desde 2013 en el cementerio musulmán privado de Riba-roja de Túria, fueron exhumados sin que recibieran aviso previo. Conservan el contrato de concesión por 50 años, la factura de enterramiento y fotografías y vídeos de los trabajos realizados en la parcela.

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