Un vecino de Madrid ha recibido esta tarde una cornada en el muslo izquierdo, dentro de la segunda jornada taurina de las fiestas de Sant Roc que, se están celebrando en la playa de Moncofa.

Al parecer, el hombre ha llamado al toro y en vez de esconderse, se ha esperado a la orilla del cadafal y lo ha enganchado.

Inmediatamente fue llevado al equipo médico y como estos festejos cuentan con cirujano, el corneado ha sido operado en el mismo punto y no ha tenido que ser trasladado a ningún centro hospitalario. Los actos taurinos no se han suspendido, dado que el servicio de ambulancia no ha abandonado el servicio.