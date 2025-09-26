Alba Boix

Explota el gobierno de Benicarló: El alcalde anuncia en rueda de prensa la expulsión de dos concejales de Benigazlum por "deslealtad política"

El equipo de gobierno de Benicarló, formado hasta ahora por el PP (siete concejales) y los independientes de Benigazlum (con cuatro) con salta por los aires. El alcalde, Juanma Cerdá (PP), ha convocado este viernes una rueda de prensa para anunciar los cambios en el equipo de gobierno, en la que anunciado que expulsa del ejecutivo por "deslealtad política" al hasta ahora primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Pascual Sorlí; y el responsable de Deportes, Enrique Besalduch.