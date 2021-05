La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha instado a la juventud a que colabore para que “la Comunitat Valenciana lidere las iniciativas para abolir la prostitución”. Así se ha expresado en la presentación de la campaña “Si pagas, abusas” que se ha celebrado este jueves en el claustro de La Nau de la Universitat de València.

La campaña “Si pagas, abusas” está dirigida a los menores de 30 años y cuenta con un anuncio rodado por la directora de cine social y ganadora de un goya Mabel Lozano. Esta campaña es una más de las iniciativas enmarcadas en el Foro por la Abolición de la Prostitución que la Conselleria de Justicia ha creado para analizar el fenómeno y promover cambios legales para erradicar “esta forma de violencia contra las mujeres”, según ha recordado la consellera.

Gabriela Bravo ha insistido en que “para cambiar leyes y mentalidades necesitamos que los jóvenes seáis nuestros aliados para conseguir una sociedad en la que la compra de sexo no sea una opción admisible en ninguna circunstancia”.

La consellera ha recordado que España es “el tercer país del mundo que más prostitución demanda” y que este “comercio inhumano” mueve más de cinco millones de euros al día. En este sentido, ha recordado que las cifras más conservadoras hablan de “45.000 mujeres prostituidas”, de las cuales, “el 90 por ciento están atrapadas en redes de traficantes con fines de explotación sexual”.

La consellera, durante su intervención, ha explicado que es “preocupante” que en España haya cada vez más adolescentes, que incluso en edades tempranas recurren a la prostitución como un mero entretenimiento.

En este sentido, Gabriela Bravo ha aseverado que no se puede consentir que los adolescentes “asuman que la prostitución es un trabajo cualquiera y que ir a un burdel es como ir a un supermercado” porque “no podemos normalizar lo que es explotación y más al considerar que esos consumidores ni siquiera parecen ser conscientes de ello”.

“Necesitamos jóvenes que no duden entre regulación o abolición; que no duden entre explotación o dignidad; y que no duden de que detrás de prostitución, sólo hay historias de necesidad, violencia, explotación, humillación, miedo y aislamiento”, ha concluido Gabriela Bravo.

Jornada por la abolición

El visionado del anuncio dirigido por Mabel Lozano –que será exhibido también en el resto de las universidades de la Comunitat Valenciana– ha abierto la Jornada sobre Víctimas de Prostitución y Trata de Seres Humanos en el Paraninfo del Centre Cultural La Nau. En ella se ha ofrecido la mesa redonda “Prostitución 2.0: migrando a las fronteras digitales” a cargo de la directora de cine Mabel Lozano y Pablo J. Coneille, experto en trata de seres humanos, pornografía y ciberdelincuencia. A continuación, han prestado su testimonio dos víctimas supervivientes de la prostitución: Sarah Berlori y Carol L., miembro del Front Abolicionista.