Mónica Oltra ha comparecido tras su imputación en la habitual rueda de prensa del Consell para señalar que no piensa dimitir, que no hay línea roja para la que se plantee su marcha “porque no hay fase judicial que cambie la realidad”, que pese a su citación como investigada por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana no hay nada que haya cambiado más allá de que tenga la oportunidad de “dar explicaciones” y que el proceso judicial es una “cacería de la extrema derecha”.