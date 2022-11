El pròxim diumenge es commemora el Dia Mundial de la Infància, una data que recorda la firma de la Convenció sobre els Drets dels Xiquets de les Nacions Unides, el 1989. Més de 30 anys després, continua sent necessari recordar els drets dels més menuts de la societat, que no per la seua curta edat han de ser menystinguts, infantilitzats ni invisibilitzats.