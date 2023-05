Es auxiliar administrativa y como tal figura en la bolsa de empleo de la Conselleria de Sanidad cuando la llaman para trabajar. Sin embargo, cuando la mujer dice que es invidente y que necesita que le adapten el puesto de trabajo a su discapacidad visual, la rechazan. Que no vaya a trabajar, que no pueden hacer lo que ella les pide, que no hay adaptación posible. Y así, hasta en 15 ocasiones, en diferentes departamentos.