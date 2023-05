El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el encargado de hacer la última intervención y lo ha hecho con anuncio. Así, ha adelantado que en el próximo Consejo de Ministros se inyectarán 580 millones de euros para "modernizar, mejorar y robustecer los 13.000 centros de atención primaria de toda España". "El peor enemigo del sistema nacional de salud son los recortes", ha expresado, de los que, ha dicho, "fue la atención primaria la que fue más perjudicada" por los hechos por el PP.

"Lo que vota importa y el próximo domingo elegimos entre una sanidad pública o los recortes, entre el derecho a la sanidad o el negocio a la sanidad, y nosotros elegimos la sanidad pública y votar al PSOE es votar sanidad pública", ha indicado Sánchez para movilizar a los suyos de cara al próximo 28 de mayo.

Asimismo, ha recordado que tres de las cuatro comunidades autónomas que menos gastan en sanidad por habitante están gobernadas por el PP. La que menos, ha indicado, es Madrid que obliga a que un 40 % de la población tenga un seguro privado. "Ahora que tenemos que escoger el voto, tenemos que decirles que sí, que el voto importa y escogemos si se revierten los recortes o no, si se instalan copagos o no, si se defiende la sanidad pública o no", ha añadido.

El presidente del Gobierno está centrando su discurso en la sanidad, reivindicando la labor de la sanidad pública y la inversión hecha no solo por el Ejecutivo central sino por los gobiernos socialistas en las autonomías. Así, Sánchez llamada a "no confundir el infierno fiscal con la corresponsabilidad fiscal" ya que, ha añadido, "recibimos mucho más del Estado del Bienestar".

"No queremos un país en el que la gente se endeude por un tratamiento de cáncer, hay que garantizar que todos los tratamientos y la asistencia estén asegurados con los impuestos con independencia tamaño bolsillos", ha indicado. "Estamos modernizando y reforzando nuestro sistema de salud", ha indicado al tiempo que ha recordado que a partir de junio se aplicará el "derecho al olvido" de aquellas personas que han tenido un tratamiento oncológico.

"Hemos revertido los recortes en salud y en el sistema de dependencia, es la gran diferencia entre ellos y nosotros, ellos identifican las reformas con los recortes y nosotros identificamos las reformas con la dignidad", ha indicado el jefe del Ejecutivo central al tiempo que ha recordado alguno de los hechos por el Gobierno de España en esta legislatura poniendo especial ahínco en la mejora de las pensiones un 8,5 %.

"Llenemos todas las urnas de voto de futuro y eso lo representa el PSOE", ha sentenciado Sánchez al tiempo que se ha mostrado convencido de que "los socialistas volveremos a ser la primera fuerza política en la Comunitat Valenciana y ganaremos las elecciones en Alicante, Castelló y València".