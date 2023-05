Turno de Ximo Puig a quien los gritos de "presidente, presidente" del público interrumpen su inicio. Su comienzo es para recordar que la Ciutat de les Ciències la proyectó el expresidente de la Generalitat, Joan Lerma, y pidiendo perdón por el retraso del acto. "Sé que muchos lleváis muchas horas aquí esperando", ha señalado.

Acto seguido, ha agradecido la presencia de los líderes sindicales de UGT y CCOO PV y del presidente de la patronal valenciana CEV, Salvador Navarro. Es en este punto donde ha recordado que la candidatura de los socialistas en la Comunitat Valenciana es "un proyecto de mayoría, de cohesión social".

Puig destaca la mejoría de "todos los indicadores sociales y económicos" en la Comunitat Valenciana "pese a la covid y la guerra en Ucrania". "Hemos hecho otro enfoque muy diferente a la gestión de la anterior crisis", ha indicado el jefe del Consell que aspira a un tercer mandato.

En este sentido, ha apostado por abrir una nueva etapa después de que la Comunitat Valenciana "se haya librado de la corrupción y los recortes". "La corrupta no era la Comunitat Valenciana, eran ellos, el PP, y cuando se fueron ellos, desapareció la corrupción, por eso no van a volver, no pueden volver", ha expresado al tiempo que ha indicado que para ello el "antídoto" es el Partido Socialista.

El 'president' luce su gestión al frente de la Comunitat Valenciana. "Ahora resulta que la derecha no quiere hablar de economía cuando decía que eran los que mejor gestionaban, pero nosotros sí queremos hacerlo", ha añadido al tiempo que ha destacado algunos datos como el récord de personas trabajando o de inversiones extranjeras "gracias a la mejora de la reputación de la Comunitat Valenciana, la estabilidad política y el diálogo social".

En este sentido, ha puesto en valor la llegada de Volkswagen a Sagunt como la "inversión más importante de la reindustrialización de España", la continuidad de Ford en Almussafes así como la negociación, anunciada el pasado viernes, que tiene en marcha la Generalitat para la instalación de "grandes empresas que pueden aportar más de 43.000 puestos de trabajo".