El peor escenario se ha producido. Unides Podem-EU, la formación que fue garante del gobierno del Botànic hace cuatro años (PSPV, Compromís y UP), desaparece de las Corts y con ella se esfuman las opciones de la izquierda para repetir mandato. El partido no ha conseguido superar la barrera del 5 % de los votos, el mínimo para poder entrar en la cámara y se queda sin un solo diputado en la Comunitat Valenciana.