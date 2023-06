La cita previa en la Seguridad Social ha llegado para quedarse. Con pandemia o sin ella. Si no hay cita previa no hay acceso al edificio. Y si el usuario no consigue cita previa no hay solución prevista. No hay atención en ventanilla. Las dudas las resuelve el servicio de seguridad privada en la puerta de entrada. No hay servicio de urgencia o emergencia. Si no consigue la cita previa, ya la conseguirá. Y si no, siempre le quedará la posibilidad de pagarle un gestor para que lo haga o le tramite online lo que necesita.

