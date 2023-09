El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha acusado al Gobierno central de no limpiar ni mantener el Segura y ha advertido que el río "no está preparado" para la etapa de alerta de DANA actual. "En cualquier momento puede traernos una nueva desgracia", ha alertado. Así se ha expresado este martes Mazón en declaraciones a los medios de comunicación en Almoradí (Alicante), durante una visita a la denominada 'zona cero' de la DANA de 2019. "Estamos en etapa de alerta. En cualquier momento puede traernos una nueva desgracia y el río no está preparado", ha advertido.