El PP de Godella ha convocado una reunión de urgencia con la oposición tras el comentario machista que el vicealcalde popular Vicente Estellés dirigió a la concejala Irene Ferré, (Cuidem Godella) un encuentro que buscaba aplacar los ánimos antes de la sesión plenaria pero que no ha satisfecho a ninguna de las partes.

“No hemos sacado nada en claro”, ha lamentado Ferré instantes después de la reunión en la que también han participado María Lurueña, portavoz del grupo municipal popular, y Rosa Pardo, responsable de Compromís per Godella. “María ha intentado una reunión con el alcalde para ver si había manera de hablar del tema, pero al final solo ha venido ella a mi despacho. Más que reunión ha sido una charla para salir del paso. El vicealcalde no dimitirá y el alcalde no lo quiere cesar”, afirma Ferré.

