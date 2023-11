"Al cumplir 21 años, nuestros hijos e hijas con autismo finalizan su etapa educativa y ya no pueden acudir más a los centros de educación especial en los que se encuentran plenamente integrados y felices. Centros que para ellos son una familia. Y ahí comienza el calvario. En la Comunitat Valenciana no hay plazas públicas para nuestros hijos, es más no existen casi centros públicos para personas con autismo".