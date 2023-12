El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pide al Gobierno de España que concrete un plan para la condonación de la deuda de la Comunitat Valenciana y pone como solución "nuclear" la reforma del sistema de financiación. "No vamos a perdonar ni un solo euro que le corresponda a los valencianos bajo ninguna circunstancia, pero no tenemos un plan de condonación de la deuda por parte del Gobierno. Solo hemos visto declaraciones e insinuaciones y eso no es serio", ha señalado el jefe del Consell ante los medios este miércoles.