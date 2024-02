El expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, ha presentado este jueves un escrito ante el tribunal juzgador del conocido como caso Erial en el que solicitaba la suspensión del juicio por enfermedad de su letrado. Las partes no se han opuesto a un aplazamiento, al ver que Zaplana no tenía representación letrada, y la Audiencia de Valencia ha fijado para el próximo 21 de marzo la nueva fecha de celebración de este juicio. Zaplana, a su salida de sede judical, ha afirmado que "absolutamente" sigue defendiendo su inocencia y, preguntado por si tiene ganas de que el juicio termine, ha respondido: "Si Dios quiere, cuanto antes". No obstante, ha declinado comentar si le preocupa que algunos de los imputados lleguen a un pacto con Fiscalía para rebajar su condena.