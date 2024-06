La alcaldesa de València, María José Catalá, no ha votado una iniciativa de Compromís en apoyo a la capitalidad verde de València. Fuentes de su equipo lo atribuyen a que "le ha entrado una llamada", si bien en la retransmisión del pleno que se emite a través de los canales digitales de las Corts se puede ver a la alcaldesa de València en el momento de la votación y no parece estar atendiendo ninguna llamada. En un plano general del hemiciclo, ser a Catalá hacer un gesto con la mano e inclinarse levemente hacia delante, como con intención de votar. Algo que finalmente no hace. No se aprecia ningún teléfono móvil en sus manos en toda la escena.