Nació en el Sáhara Occidental cuando este territorio era una provincia más de España (la número 53). "Nací español. Mis padres y mis abuelos eran españoles y yo lo fui hasta los 18 años. España abandonó la que era una de sus provincias españolas y llegó la invasión Marroquí. Fui a la guerra para luchar por mi pueblo durante 8 años hasta que me capturaron y pasé 12 años en la cárcel en condiciones infrahumanas. Me liberaron en un acuerdo con Cruz Roja y tras pasar un par de años en los campamentos de refugiados de Tinduf me fui a España". Sid Hamed Hanini Brahim relata su vida de esta manera, con tranquilidad y junto a una de sus hijas, Wahba, su yerno Mahamud Mohamed y su nieta Lehbiba, de un año y medio.