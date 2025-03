Ana María Coll sufrió la pérdida de su esposo y su hijo de tres años en Sot de Chera (Valencia) la noche del 29 de octubre, tras las inundaciones causadas por la presa del Buseo.

Antes de comparecer ante la jueza de Catarroja, quien está citando a los familiares de las víctimas, Ana María declaró a los medios su deseo de pedir "justicia" y exigió la dimisión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por "no estar en su puesto de trabajo" durante la tragedia. Además, rechazó cualquier disculpa, afirmando: "No me los va a devolver".