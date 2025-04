Declaraciones de vecinos de la localidad valenciana de Benetússer, que denuncian que tras más de cinco meses después de la dana, ocurrió el pasado 29 de octubre, todavía no tienen ascensor y denuncian que están "en lista de espera" para arreglarlos. La gente ha tenido que "adelantar el dinero", ya que "las ayudas no llegan", para inscribirse en una lista de espera en la que no hay fechas previstas. "Mi abuelo no puede bajar a la calle desde el día de la dana", denuncia una vecina afectada, y es que todavía hay barro en el ascensor y todavía no han bajado ni al parking.