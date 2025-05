Pilar Bernabé ha mostrado "su apoyo a los sindicatos de clase" y ha recordado que con el actual Ejecutivo central se ha logrado la subida del salario mínimo "por encima de los 1.100 euros" o que hoy "haya más mujeres y más jóvenes trabajando que nunca". En este sentido, ha criticado al PP por no ponerse "al lado de los trabajadores y de las trabajadoras" y no apoyar el paquete de medidas del Gobierno para la protección del empleo "en los sectores más afectados por la crisis arancelaria". Del mismo modo, ha cargado contra Mazón por "huir a Estados Unidos para no se sabe qué".