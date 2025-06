"Mientras no estemos en la lista de la comisión de investigación de las Corts no moveremos nada". Es el aviso de la Associació de víctimes de la Dana del 29 d'octubre de 2024 a Carlos Mazón desde la plaza de Manises, a las puertas del Palau de la Generalitat, donde no se encontraba el jefe del Consell (tenía otro acto en agenda), pero al que le han podido pitar los oídos ante las diferentes referencias que le han dedicado algunos de los afectados presentes.