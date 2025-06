La Asociación de Damnificados dana Horta Sud València se querellará por injurias contra el portavoz de Vox en las Corts Valencianes, José María Llanos. Este acusó a esta entidad de estar "manipulados por partidos políticos" así como de ser unos "verdaderos interesados". Christian Lesaec, presidente de la asociación, y el abogado de la misma, Gonzalo León, se han presentado este viernes en la Ciutat de la Justícia de València para celebrar el acto de conciliación. En este caso, el diputado de extrema derecha no se ha presentado. Según Lesaec, "no ha tenido la decencia de presentarse". El objetivo de la entidad era mostrarle cómo funcionan, trabajan, "para que pueda comprobar que no tenemos ningún interés político, ni manipulamos a nadie".