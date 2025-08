Mazón sobre condecoraciones a sus escoltas del 29-O: "Dudar de las fuerzas de seguridad es una injusticia"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido este miércoles en que la concesión de condecoraciones al mérito policial a los escoltas que lo acompañaron el día de la dana ha sido una decisión de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita "con profesionalidad e independencia". "Dudar o querer generar polémica con una de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de las que estamos más orgullosos me parece una injusticia que no se merecen", ha lamentado Carlos Mazón este miércoles, a preguntas de los medios en una rueda de prensa con motivo de su reunión con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Comunitat Valenciana, Alberto Ara Espasa.

Cuando se conoció la concesión de estas distinciones, en mayo, los grupos de la oposición --PSPV y Compromís-- solicitaron los expedientes para conocer las razones de la decisión y plantearon si el objetivo es "premiar el silencio" de los escoltas de Mazón el día de la dana, meses después de las riadas, según recoge la agencia Europa Press. El Consell aprobó este martes la concesión de 107 condecoraciones al mérito policial, diplomas de reconocimiento a la trayectoria policial y distinciones honoríficas a personas y entidades que han destacado por su colaboración con la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana. La portavoz del Consell, Susana Camarero, confirmó que entre ellas se incluyen las de los escoltas que acompañaron a Mazón "a propuesta de la propia unidad adscrita".

"Nuestro aplauso"

En este contexto, Mazón ha indicado que no entiende esta polémica salvo que se quiera "afear, dudar o generar polémica sobre la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad en general" y de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana. El 'president' ha asegurado que los policías condecorados tienen "nuestro aplauso y el de toda la Comunitat Valenciana" y ha agradecido su labor diaria, al tiempo que ha señalado que sus reconocimientos son "decisiones autónomas que el propio cuerpo de la Policía de la unidad adscrita asume con total profesionalidad".

Nueva comisión de emergencias

Por otro lado, preguntado por el decreto publicado este lunes en el DOGV que crea la Comisión Delegada del Consell para el Seguimiento y la Conducción de Situaciones de Crisis, y sobre qué diferencia tiene respecto al Cecopi, Mazón ha señalado que "no tiene nada que ver" uno con otro. "El vicepresidente de la Generalitat para la reconstrucción (Francisco José Gan Pampols) ha aportado una iniciativa que creo que mejorará la coordinación entre la parte política, no la parte operativa ni de emergencias, que sigue intacta y sigue bien", ha comentado Mazón. Sobre si esta comisión tendrá prioridad sobre el Cecopi, el 'president' ha indicado que "no es una cuestión de prioridad" sino de "coordinación", y ha asegurado que el Consell está "dando pasos para seguir mejorando la coordinación" ante situaciones de emergencia.